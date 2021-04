Devisen: Euro im New Yorker Handel wieder über 1,19 US-Dollar

Auch zum Schweizer Franken zog die Gemeinschaftswährung ganz leicht an auf 1,1005 Franken nach 1,1001 Franken am Nachmittag. Der Dollar gab indes etwas nach auf 0,9247 Franken nach 0,9253 Franken am Nachmittag.

In Deutschland war die Gesamtproduktion im Februar überraschend und merklich gefallen. Damit setzte sich die Schwäche in der deutschen Industrie vom Jahresauftakt fort. Volkswirte verwiesen auf Probleme bei der Versorgung mit Vorprodukten, etwa mit Computerchips. Noch stärker gab die Produktion in Frankreich nach. In Spanien stagnierte die Industrieproduktion, während Volkswirte mit einem Anstieg gerechnet hatten.

/ajx/he/jb

(AWP)