Devisen: Euro im späteren US-Handelsverlauf wenig bewegt

Der Euro hat sich am Montag im US-Handel nach einer kleinen Berg- und Talfahrt nur noch wenig bewegt und ist um die Marke von 1,1860 US-Dollar gependelt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1859 US-Dollar. Am Mittag (MESZ) war der Euro zeitweise bis auf 1,1840 Dollar gefallen, bevor er sich zwischenzeitlich bis auf 1,1874 Dollar erholte.