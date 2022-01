Devisen: Euro im US-Handel auf Berg- und Talfahrt - zuletzt unter 1,13 Dollar

Gegenüber dem Franken hat der Euro am Abend minim auf 1,0347 zugelegt, kostete damit aber noch immer deutlich weniger als am Morgen mit 1,0376. Der US-Dollar hat gleichzeitig auf 0,9164 angezogen, nach 0,9144 am späten Nachmittag. Am Morgen musste man allerdings mit 0,9186 noch klar mehr ausgeben.

Wie das Institute for Supply Management (ISM) kurz nach dem Handelsstart an den US-Börsen mitteilte, trübte sich im Dezember die Stimmung in der Industrie im Dezember ein. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel im Vergleich zum Vormonat um 2,4 Punkte auf 58,7 Zähler. Analysten hatten im Schnitt mit einem moderateren Absinken auf 60,0 Punkten gerechnet. Das belastete zeitweise den US-Dollar.

ck/he

(AWP)