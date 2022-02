Der Euro hat sich am Montag im US-Handel nur leicht bewegt. Er hielt sich über 1,14 US-Dollar und kostete rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street 1,1442 Dollar. Damit verteidigte der Euro seine Gewinne aus der vergangenen Woche. Auch gegenüber dem Franken veränderte sich der Euro kaum und kostete zuletzt 1,0563 nach 1,0562 am Nachmittag. Das USD/CHF-Paar legte derweil leicht zu auf 0,9235 nach 0,9226. Damit eroberte das Währungspaar den Kurs vom Mittag zurück.