Devisen: Euro im US-Handel nur wenig erholt - weiter unter 1,17 Dollar

Zum Franken hat der Euro im Vergleich zum Mittag leicht an Boden gut gemacht. Derzeit wird der Euro zu 1,0694 gehandelt, nach 1,0687 am späten und 1,0682 am frühen Nachnmittag. Der US-Dollar hat am Abend auf 0,9158 wieder leicht nachgegeben, steht aber immer noch klar höher als am Morgen mit 0,9120.

Während der Pressekonferenz der EZB im Anschluss an die Zinssitzung hatte Präsidentin Christine Lagarde den Blick auf die nächste geldpolitische Sitzung im Dezember gelenkt. Es gebe "kaum Zweifel", dass die EZB dann handeln werde, sagte sie. Zuvor hatte sie gewarnt, dass die Wirtschaft angesichts der Corona-Krise schneller als erwartet an Dynamik verliere. Zugleich wurde die aktuelle Geldpolitik unverändert beibehalten und der Leitzins in der Eurozone weiter bei null Prozent gelassen.

(AWP)