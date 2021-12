Devisen: Euro kaum verändert - Türkische Lira profitiert von Erdogan-Massnahmen

Der Euro hat sich am Dienstag per Saldo wenig verändert präsentiert. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1280 Dollar. Unterdessen notiert der Euro zum Franken mit 1,0421 etwas festern als im frühen Handel. Derweil zog der Dollar weiter an auf 0,9239 Franken nach 0,9218 Franken am Dienstagmorgen.