Devisen: Euro kaum verändert über 1,13 Dollar - EUR/CHF weiter über 1,04

Der Euro hat sich am Mittwoch nach starken Kursverlusten am Vortag über der Marke von 1,13 US-Dollar stabilisiert. Am frühen Nachmittag notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1330 Dollar und damit wenig verändert zum Morgen. Zum Schweizer Franken bleibt der Euro mit 1,0424 weiter klar über der Marke von 1,04 Franken. Ein Dollar kostet derweil 0,9200 Franken.