Devisen: Euro knapp über Dollar-Parität

Zum Franken kostet der Euro am Morgen derweil 0,9678 Franken nach 0,9668 am Montagabend. Der Dollar kostet aktuell mit 0,9657 Franken praktisch gleich viel wie im späten Handel am Montag.

Am Dienstag beginnt mit dem Zinsentscheid der schwedischen Zentralbank ein Reigen an geldpolitischen Entscheidungen, die in dieser Woche erwartet werden. Höhepunkt aus Sicht der Finanzmärkte ist die Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve, die am heutigen Dienstag beginnt. Ergebnisse will die Fed am Mittwochabend mitteilen. Es wird erwartet, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die sehr hohe Inflation mit einer kräftigen Zinsanhebung fortsetzen.

/bgf/stk/pre

(AWP)