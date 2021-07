Devisen: Euro legt deutlich zu - Yen und Franken gefragt

Der Euro hat am Donnerstag im Tagesverlauf zum Dollar merklich zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1861 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch knapp unter 1,18 Dollar notiert. Noch am Mittwoch war der Euro mit 1,1782 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang April gefallen.