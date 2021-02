Devisen: Euro legt etwas zu - Britisches Pfund im Aufwind

Gegenüber dem Franken gab der Euro am Montagvormittag leicht nach. Er kostet dereit 1,0804 nach 1,0817 am Morgen. Der US-Dollar ist auf 0,8901 von 0,8908 ebenfalls leicht gesunken.

Ein schwächerer Dollar verlieh dem Euro zum Wochenstart etwas Auftrieb. Die freundliche Stimmung an den Finanzmärkten belastete die als Reservewährung geltende Währung der USA. Neben dem Euro profitieren Währungen, die bei guter Marktstimmung meist steigen. Dazu zählen der australische und der neuseeländische Dollar. Der japanische Yen als klassischer sicherer Hafen verloren hingegen an Boden.

Zu den Gewinnern am Devisenmarkt zählte das britische Pfund. Zum US-Dollar stieg die Währung des Königreichs in Richtung der runden Marke von 1,40 Dollar. Händler erklärten die Gewinne mit Fortschritten in der nationalen Corona-Impfkampagne. Dagegen verläuft die Impfkampagne in der EU eher schleppend.

Im weiteren Verlauf wird ein eher ruhiger Handel erwartet. In den USA sind die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen. Sie fallen als Impulsgeber aus.

(AWP)