Devisen: Euro legt im US-Handelsverlauf noch etwas weiter zu

Der Euro hat am Freitag seine Gewinne im US-Handel ausgebaut. Nachdem die Gemeinschaftswährung mit der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Dezember wieder begonnen hatte zuzulegen, stieg sie rund eine Stunde vor dem Handelsschluss an der Wall Street auf 1,1360 US-Dollar. Im frühen Handel in Frankfurt hatte sie noch knapp unter 1,13 Dollar notiert.