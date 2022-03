Devisen: Euro legt nach Putin-Aussagen zu Dollar und Franken klar an

Auch gegenüber dem Franken zog der Euro im Anschluss an Berichte über halbwegs versöhnliche Töne innert kurzer Zeit klar an. Derzeit wird er zu 1,0264 gehandelt, nach 1,0238 im frühen Geschäft. Der US-Dollar hat sich mit 0,9312 mittlerweile etwas deutlicher über 93 Rappen festgesetzt. Am Morgen notierte er noch bei 0,9306.

Weiterhin dominiert der Ukraine-Krieg das Geschehen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich offenbar leicht zuversichtlich mit Blick auf die Gespräche mit der Ukraine geäussert. "Es gibt einige positive Entwicklungen, soweit mich die Unterhändler unserer Seite informiert haben", sagte er laut Angaben der russischen Nachrichtenagentur Interfax.

Zuletzt hatte für Ernüchterung gesorgt, dass ein Vermittlungsversuch der Türkei keine wesentlichen Ergebnisse gebracht hat. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in der Eurozone nicht veröffentlicht. In den USA werden am Nachmittag noch Daten zur Stimmung der Verbraucher veröffentlicht. Es steht das Konsumklima der Universität von Michigan an.

jsl/jkr/jha/

(AWP)