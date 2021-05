Devisen: Euro legt vor Ifo-Geschäftsklima leicht zu

Auch gegenüber dem Franken hat der Euro am Morgen auf 1,0961 von 1,0954 um einen Tick zugelegt. Beim US-Dollar ging es im Vergleich zum Vorabend hingegen auf 0,8964 von 0,8968 eine Spur hinunter.

Am Dienstag rückt die Unternehmensstimmung in Deutschland in den Mittelpunt. In München veröffentlicht das Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima. Der Indikator gilt als richtungsweisend für die Entwicklung der Wirtschaft. Analysten gehen angesichts einer günstigeren Corona-Lage und einer fortschreitenden Impfkampagne von einer Stimmungsaufhellung aus.

bgf/jha/

(AWP)