Devisen: Euro legt zu - Pfund über 1,40 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag nach positiv aufgenommenen Konjunkturdaten zugelegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,2134 und in der Spitze gar bis zu 1,2145 US-Dollar. Das ist gut einen halben Cent mehr als im frühen Handel. Das britische Pfund übertraf erstmals seit knapp drei Jahren die Marke von 1,40 Dollar.