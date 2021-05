Devisen: Euro legt zum Dollar und Franken zu

Der Euro hat am Dienstag in einem freundlichen Marktumfeld zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2248 US-Dollar und notierte damit etwas höher als am Morgen. Zulegen konnte der Euro auch zum Franken, wobei sich der Kurs am Nachmittag weiter bis auf 1,0977 Franken vorgearbeitet hat. Ein Dollar kostet derweil 0,8962 Franken und hat seit Mittag ebenfalls zugelegt.