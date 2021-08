Devisen: Euro legt zum Dollar weiter zu - zum Franken stabil

Der Euro profitiert von einer allgemeinen Dollar-Schwäche. So legte er gegenüber dem US-Dollar am Dienstag im Vormittagsverlauf weiter zu und ist zwischenzeitlich bei gut 1,1832 Dollar auf den höchsten Stand seit Anfang August gestiegen. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung wieder leicht tiefer zu 1,1821 Dollar gehandelt. Am früheren Dienstagmorgen kostete der Euro 1,1805 Dollar und am Vorabend lag er mit 1,1786 Dollar noch unter der Marke von 1,18 Franken.