Devisen: Euro legt zum US-Dollar etwas - Pendelt weiter um 1,05 Franken

Der Euro hat am Dienstag zum US-Dollar etwas zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1345 Dollar und damit etwas mehr als noch im frühen Handel. Die insgesamt freundliche Stimmung an den Aktienmärkten stützte den Euro etwas. Insgesamt nehme die Zuversicht an den Finanzmärkten wieder zu. Daher gerät der japanische Yen unter Druck, der nun weniger als sichere Alternative gesucht wird.