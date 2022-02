Devisen: Euro leicht erholt zum Dollar - Franken als sicherer Hafen gesucht

Der Euro ist zum Wochenstart nach einer weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs gegenüber dem US-Dollar unter Druck geraten. Am frühen Montagabend kostet die Gemeinschaftswährung 1,1225 Dollar und damit weniger als am Freitagabend. Allerdings hat sich der Euro in Teilen wieder erholt - in der Nach war der Kurs zeitweise bis auf 1,1122 Dollar gefallen.