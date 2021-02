Devisen: Euro leicht höher zu Dollar und Franken

Der Euro hat am Montag leicht zugelegt und sich über 1,20 US-Dollar stabilisiert. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,2055 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Gegenüber dem Franken notiert der Euro mit 1,0836 ebenfalls etwas höher als noch am Morgen. Ein Dollar kostet derweil kaum verändert 0,8986 Franken.