Devisen: Euro mit Atempause

Der Euro hat sich nach dem jüngsten Höhenflug am Dienstag auch im US-Handel behauptet. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,2086 US-Dollar und blieb damit unter der am Vortag erreichten Marke von 1,21 Dollar. Zum Franken notiert der Euro derweil am Abend mit 1,1052 Franken. Der Dollar geht zum Franken mit 0,9143 um.