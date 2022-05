Devisen: Euro mit wechselhaftem Kursverlauf

Der Euro hat am Freitag eine Berg- und Talfahrt unternommen. Die Gemeinschaftswährung näherte sich zuerst unter 1,05 Dollar dem tiefsten Stand seit 2017, zog dann aber in der Spitze bis an die Marke von 1,06 Dollar an. Später büsste sie die Gewinne zum Teil wieder ein. Zuletzt pendelte sich der Kurs mit 1,0545 Dollar in der Mitte der Tagesspanne ein.