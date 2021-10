Devisen: Euro nach EZB-Aussagen fest - Dollar schwächt sich ab

Zum Franken hat sich der Euro derweil den ganzen Tag über nur wenig bewegt, am Abend notierte er mit 1,0653 Fr. fast gleich wie noch am Morgen. Dagegen hat sich der US-Dollar auch zur Schweizer Währung abgeschwächt. Im späten Handel wurde die US-Währung zu 0,9119 Franken gehandelt, nachdem sie am Vormittag zunächst noch bis auf 0,9195 Fr. gestiegen war.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat wie erwartet an ihrer lockeren Geldpolitik festgehalten. Erst bei der Sitzung am 16. Dezember will der Rat der EZB entscheiden, wie es mit den milliardenschweren Anleihekäufen weitergeht und welche Schritte folgen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde geht aber davon aus, dass das Anleihekaufprogramm Pepp im März 2022 enden wird. Dies stützte den Euro etwas. "Die EZB sieht die Phase höherer Inflation immer noch als vorübergehend an, ist aber in ihrer Inflationsanalyse viel ausgewogener geworden, was den Weg für eine weitere Verringerung der Anleihekäufe im Dezember ebnet", kommentierte Carsten Brzeski, Chefvolkwirt von ING.

Die enttäuschenden Daten zum US-Wirtschaftswachstum belasteten umgekehrt den US-Dollar. Die US-Wirtschaft hat in den Sommermonaten deutlich an Schwung verloren. "In dieser Gemengelage erscheint ein vorsichtiges Vorgehen der Fed ratsam", folgerte Ralf Umlauf von der Helaba mit Blick auf den Zinsentscheid der Währungshüter in der kommenden Woche. Laut Umlauf wird erwartet, dass die Anleihekäufe gedrosselt werden, Zinserhöhungen aber noch auf sich warten lassen.^

