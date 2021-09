Devisen: Euro nach EZB-Entscheidungen nur wenig verändert

Der Euro hat sich am Donnerstag per Saldo nur wenig bewegt. Geldpolitische Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) gaben dem Kurs keine neue Richtung. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1830 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Nachmittag (1,1814 Dollar).