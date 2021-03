Gegenüber dem Franken hat der Euro zuletzt etwas nachgegeben; er wird aktuell zu 1,1061 gehandelt, nach 1,1071 am späten Nachmittag. Der US-Dollar zeigt sich bei 0,9333 am Abend realtiv stabil, kostet aber klar mehr als noch am Morgen mit 0,9287.

Der Euro litt ebenso wie andere Währungen unter einer breit angelegten Dollar-Stärke. Der "Greenback? profitierte angesichts einer eher mauen Börsenstimmung von seinem Status als Reservewährung.

gl/he

(AWP)