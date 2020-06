Devisen: Euro nach Konjunkturdaten klar über 1,13 USD - höher zum Franken

Der Euro ist am Dienstag nach überraschend robusten Konjunkturdaten aus der Eurozone klar über die Marke von 1,13 US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag kletterte die europäische Gemeinschaftswährung bis auf 1,1349 Dollar, nachdem in der Nacht der Kurs bis auf 1,1233 Dollar gefallen war. Am späten Nachmittag kostet ein Euro nun 1,1339 Dollar.