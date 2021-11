Devisen: Euro nach Tief seit Sommer 2020 wieder erholt

Ähnlich das Bild beim USD/CHF-Paar, das am Freitag in der Spitze bis auf 0,9175 geklettert war. Am Ende des Tages kostet der Dollar mit 0,9120 Franken wieder in etwa gleich viel wie im frühen Handel. Der Euro notiert am Freitagabend bei 1,0545 Franken.

Die zeitweise Dollar-Stärke wurde mit robusten Konjunkturdaten aus den USA in Zusammenhang gebracht. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung war überraschend positiv ausgefallen. Im Oktober stieg die Beschäftigung kräftig, während die Arbeitslosigkeit weiter zurückging. Analysten hoben jedoch den hohen Lohnauftrieb hervor, der die ohnehin anziehende Inflation zusätzlich antreiben und die US-Notenbank Fed zu Zinsanhebungen zwingen könnte. Bislang erwarten die Märkte eine Zinsstraffung der Fed frühestens im zweiten Halbjahr 2022.

Wegen der geldpolitischen Perspektiven steht der Euro-Dollar-Kurs schon seit längerem unter Druck. Während die US-Notenbank Fed in dieser Woche erste Schritte in Richtung einer weniger expansiven Ausrichtung beschlossen hat, ist ähnliches im Euro-Währungsraum noch nicht zu erkennen. EZB-Notenbanker erklären das Auseinanderklaffen regelmässig mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen wie der im Euroraum niedrigeren Inflation, wobei die Teuerung klar über dem EZB-Ziel liegt.

