Devisen: Euro pendelt um 1,16 US-Dollar - Kaum verändert zum Franken

Der Euro hat sich am Dienstag in einer engen Spanne um die 1,16er-Marke bewegt. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1601 US-Dollar. Am Vorabend hatte sie noch etwas höher notiert. Damit bleibt der Euro nahe des tiefsten Standes seit Juli 2020, den er vergangenen Woche mit 1,1563 Dollar erreicht hatte.