Devisen: Euro pendelt um Parität zum Dollar

Zum Schweizer Franken hat der Euro zuletzt leicht auf 0,9672 nachgegeben, nachdem er am Vorabend noch 0,9682 Franken gekostet hatte. Der US-Dollar wird mit ebenfalls 0,9672 Franken gehandelt.

Am Dienstag blicken die Marktteilnehmer unter anderem auf Inflationsdaten aus Deutschland und Spanien. In der grössten und viertstärksten Volkswirtschaft der Eurozone dürften die Verbraucherpreise weiter mit hohem Tempo steigen. Aufgrund des starken Preisauftriebs hatten sich unlängst zahlreiche EZB-Vertreter für eine weitere deutliche Zinsanhebung für die nächste Sitzung in der kommenden Woche ausgesprochen.

bgf/mis/ra

(AWP)