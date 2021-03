Devisen: Euro sinkt trotz guter Konjunkturdaten

Der Euro hat am Mittwoch an seine Vortagsverluste angeknüpft. Diese fielen zwar geringer als am Dienstag aus, reichten aber im frühen europäischen Handel für ein zwischenzeitliches Tief seit vier Monaten knapp über 1,18 US-Dollar. Danach sorgten gute Konjunkturdaten aus der Währungszone für etwas Entlastung. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1821 Dollar.