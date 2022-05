Devisen: Euro stabil über 1,05 US-Dollar - EUR/CHF weiter um 1,05er Marke

Zum Franken zeigt sich der Euro bei 1,0487 kaum verändert seit dem Vorabend. Am Dienstag hatte er die Marke von 1,05 erstmals seit Mitte Februar wieder überschritten. Der US-Dollar kostet mit 0,9942 Franken aktuell in etwa so viel wie am Dienstag im späten Handel.

Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Preisentwicklung in den USA. Die Regierung veröffentlicht Inflationszahlen für den Monat April. Es wird erwartet, dass die Inflationsrate auf hohem Niveau leicht zurückgeht. Die US-Notenbank Fed stemmt sich bereits mit Zinsanhebungen gegen die Teuerung, die zuletzt auf einem rund 40-jährigen Höchststand gelegen hat.

Auch in Europa dürften die Themen Inflation und Geldpolitik präsent bleiben. Unter anderem will sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu Wort melden. Die EZB hat zuletzt deutlichere Hinweise auf anstehende Zinsanhebungen gegeben, sie dürfte aber wesentlich vorsichtiger vorgehen als die Federal Reserve. Die EZB erklärt ihre Zurückhaltung unter anderem mit der robusteren US-Konjunktur.

bgf/eas/hr/rw

(AWP)