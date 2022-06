Devisen: Euro stabil über 1,05 US-Dollar - Franken stabil

Zum Franken verharrt der Euro bei 1,0173 auf dem Stand vom Vorabend. Das Dollar/Franken-Paar tendiert bei einem Stand von 0,9673 geringfügig tiefer als noch am Montagabend.

Am Dienstag stehen an den Finanzmärkten nur wenige Konjunkturdaten an, die für grössere Kursbewegung sorgen könnten. In der Eurozone veröffentlicht die EZB einige Zahlen vom Aussenhandel. In den USA werden Daten vom zuletzt schwächelnden Immobilienmarkt erwartet. Aus den Notenbanken äussern sich einige hochrangige Vertreter./bgf/stk/hr/kw

(AWP)