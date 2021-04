Devisen: Euro stabil über 1,17 US-Dollar - über 1,11 zum Franken

Der Euro hat sich am Donnerstag nach den jüngsten Kursverlusten zum US-Dollar stabilisiert. Am frühen Nachmittag notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,1741 Dollar etwas höher als am Morgen. Am Vortag ist der Euro noch bis auf 1,1704 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten.