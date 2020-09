Devisen: Euro stabil über 1,18 Dollar - wenig verändert zum Franken

Der Euro notiert am Freitag stabil über der Marke von 1,18 Dollar. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1833 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro ebenfalls wenig verändert auf 1,0770 Franken. Ein Dollar kostet derweil 0,9100 Franken.