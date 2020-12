Devisen: Euro stabilisiert sich nach Kursrutsch

Zum Franken hat sich der Euro in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kaum bewegt. Derzeit wird er unverändert zu 1,0823 Franken gehandelt. Der Doller notiert, nachdem er am Dienstagabend leicht angezogen hat, zum Franken etwas tiefer. Das Währungspaar USD/CHF liegt bei 0,8883, nachdem es am Dienstagabend 0,8904 erreichte.

Der Euro war im Handelsverlauf am Dienstag deutlich unter Druck geraten und unter 1,22 Dollar gefallen. Die rasche Ausbreitung einer mutierten Variante des Coronavirus in Grossbritannien verunsichert die Anleger seit Wochenbeginn ebenso wie der Umstand, dass der erhoffte Handelspakt der Europäischen Union mit Grossbritannien wenige Tage vor Ende der Brexit-Übergangszeit weiter auf der Kippe steht.

Zudem schauen die Anleger derzeit in Richtung Washington: Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat Nachbesserungen an dem mit grosser Mehrheit vom Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpaket gefordert. Gleichwohl bewegte diese jüngste Nachricht die Gemüter der Anleger kaum. Börsianer sprachen von einem dünnen Handel. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen würden die Investoren ihre Währungspositionen noch anpassen.

(AWP)