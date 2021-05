Devisen: Euro stabilisiert sich nach Verlusten

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel nach Verlusten am Vorabend stabilisiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2180 US-Dollar und damit in etwa so viel wie in der Nacht. Zum Franken hält sich der Euro stabil über 1,10, derzeit bei 1,1011. Der US-Dollar bewegt sich mit 0,9040 Franken auf dem Niveau vom Vorabend.