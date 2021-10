Devisen: Euro stabilisiert sich über 14-Monatstief

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag in der Nähe des tiefsten Stands seit gut 14 Monaten stabilisiert. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel 1,1597 US-Dollar. Am Vortag war sie mit 1,1563 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli 2020 gefallen. Zum Franken pendelt der Dollar um die Marke von 0,93 Franken und der Euro geht zu 1,0789 Franken um.