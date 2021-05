Devisen: Euro startet mit wenig Bewegung - Stabilisierung nach Vortagsverlusten

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel nach den Vortagsverlusten infolge der stark gestiegenen Inflation in den USA stabilisiert. Der Kurs der Gemeinschaftswährung lag zuletzt bei 1,2078 Dollar auf dem Niveau vom Mittwochabend. Der Euro war am Mittwoch nach der deutlich höheren Inflation in den Vereinigten Staaten unter Druck geraten und gab im Laufe des Mittwochs fast einen Cent nach. Damit gab der Euro einen Teil seiner Gewinne der Vortage wieder ab.