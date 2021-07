Devisen: Euro steigt auf 1,18 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch im späten US-Devisenhandel noch etwas zugelegt. Zuletzt wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1800 US-Dollar bezahlt, etwas höher als im späten europäischen Währungsgeschäft. Der Euro profitierte von der steigenden Zuversicht an den Finanzmärkten. Die Kurserholung an den europäischen Aktienmärkten beflügelte den Euro. Zuletzt hatte die Sorge vor einer Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus noch die Verunsicherung an den Märkten erhöht und so auch den Euro unter Druck gebracht.