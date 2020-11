Devisen: Euro steigt auf knapp 1,20 US-Dollar und legt zum Franken leicht zu

Der Euro hat am Montag weiter zugelegt. In der Spitze stieg die Gemeinschaftswährung am Mittag auf 1,1990 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Anfang September. Auch zum Franken zog der Euro leicht an und notiert aktuell mit 1,0825 Franken, während sich der Dollar seit Ende letzter Woche zum Franken auf 0,9031 Franken leicht verbilligt hat.