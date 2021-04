Devisen: Euro steigt auf Zweimonatshoch - Ifo-Index bewegt kaum

Der Euro ist am Montag auf den höchsten Stand seit etwa zwei Monaten gestiegen. Am Morgen kletterte der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auch 1,2117 US-Dollar und notierte damit so hoch wie letztmalig Ende Februar. Am Vormittag gab der Euro seine leichten Tagesgewinne weitgehend ab und wurde zu 1,2102 Dollar gehandelt.