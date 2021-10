Devisen: Euro steigt etwa über 15-Monatstief - Franken etwas stärker

Der Euro ist am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar etwas gestiegen. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1565 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Am Vortag hatte der Euro einen 15-monatigen Tiefstand bei 1,1529 Dollar markiert. Zum Schweizer Franken notiert der Euro derweil bei 1,0708 und damit etwas tiefer als am Morgen. Auch der Dollar kostet mit 0,9260 Franken etwas weniger als am Morgen.