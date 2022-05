Devisen: Euro steigt im späten Handel weiter - EUR/CHF bei 1,0325

Zum Franken bewegte sich der Euro zuletzt nicht mehr stark: Das EUR/CHF-Paar notierte zuletzt bei 1,0325 nach 1,0335 am Mittag. USD/CHF ging derweil bei 0,9576 um nach 0,9595 am Mittag.

Die hohe Inflationsdynamik in Deutschland und der Eurozone treibt die Erwartungen an künftige Leitzinserhöhungen der EZB. In Deutschland ist die Inflationsrate mit 7,9 Prozent auf den höchsten Stand seit fast 50 Jahren gesprungen. Der Anstieg war noch höher als erwartet. Auch in Spanien zog die Inflationsrate an. Die Zahlen für den gesamten Euroraum werden am Dienstag erwartet. Auch hier wird ein Anstieg der Inflationsdynamik prognostiziert.

/ck/he

(AWP)