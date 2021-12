Devisen: Euro steigt im späteren US-Handel wieder über 1,13 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag im US-Handel nach einem Rutsch unter die Marke von 1,13 US-Dollar wieder deutlich zugelegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1321 Dollar. Zum Franken fiel der Dollar unter die Marke von 0,92 Rappen unt notierte am Abend noch bei 0,9170 Franken. Der Euro kostete derweil 1,0379 Franken./ck/mis/kw