Devisen: Euro steigt in Richtung 1,19 US-Dollar - Japans Yen unter Druck

Der Euro hat am Freitagmorgen leicht zugelegt und ist weiter in Richtung 1,19 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1886 Dollar und damit so viel wie seit etwa einem Monat nicht mehr. Aktuell notiert sie wieder etwas tiefer bei 1,1879 Dollar und damit auf dem Niveau vom Donnerstagabend.