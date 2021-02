Devisen: Euro steigt in Richtung 1,22 Dollar - Über 1,09 Franken

Zum Franken notiert der Euro wenig verändert bei 1,0901 und damit knapp über der 1,09er Marke. Der US-Dollar zeigt sich bei einem Stand von 0,8960 Franken ebenfalls kaum bewegt gegenüber Montagabend.

Am Dienstag richtet die die Aufmerksamkeit von Analysten und Anlegern auf die amerikanische Geldpolitik. Am Nachmittag (MEZ) wird US-Notenbankchef Jerome Powell seine halbjährliche Anhörung vor einem Senatsausschuss abhalten. Ein Hauptthema dürfte der Anstieg der Kapitalmarktzinsen sein, der auf steigende Inflationserwartungen zurückgeht. Hintergrund ist das geplante Konjunkturpaket der US-Regierung in Billionenhöhe.

/bgf/stk

(AWP)