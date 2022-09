Devisen: Euro und Franken erholt sich zum Dollar - Pfund sehr tief

Der Euro ist am Mittwoch in US-Handel auf Erholungskurs geblieben. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte über ihrem am Vortag markierten Tiefstand seit fast zwanzig Jahren und wurde zuletzt mit 0,9995 US-Dollar gehandelt. Im frühen europäischen Geschäft hatte sie noch unter 0,99 Dollar notiert.