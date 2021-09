Devisen: Euro und Franken legen zum Dollar etwas zu

Der Euro hat am Mittwoch etwas zugelegt. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1832 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch bei 1,18 Dollar notiert. Auch der Franken gewinnt zum Dollar an Wert. Derzeit kostet der "Greenback" 0,9164 Franken nach Kursen von über 0,92 Franken im frühen Geschäft. Der Euro-Frankenkurs liegt derweil bei etwas tieferen 1,0844 Franken.