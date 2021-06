Devisen: Euro unter 1,22 US-Dollar - USD/CHF über 0,90 Franken

Der Euro hat sich am Montag knapp unter 1,22 US-Dollar gehalten. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,2190 Dollar und damit geringfügig weniger als am Morgen. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0974 in etwa gleich viel wie am Morgen. Der Dollar erobert mit 0,9002 Franken derweil die Marke von 0,90 zurück.