Devisen: Euro verliert weiter an Boden - USD/CHF steig gegen 0,9140

Aber auch der Franken verlor weiteren Boden zum US-Dollar. Das USD/CHF-Währungspaar stieg am Abend auf 0,9137 nach 0,9120 noch am frühen Abend bzw. 0,9089 um die Mittagszeit. Für EUR/CHF wurde am Abend - kaum verändert zum Vorabend bzw. Mittag - 1,0982 bezahlt. Am frühen Morgen hatte das Paar allerdings noch bei über 1,10 notiert.

Die robuste Konjunkturerholung in den USA stützte den Dollar. Neue Konjunkturhilfen der US-Regierung haben die Einkommen der privaten Haushalte im März drastisch steigen lassen. Die Einkommen lagen um 21,1 Prozent höher als im Vormonat. Dies war noch etwas mehr als von Volkswirten erwartet. Zudem verbesserte sich der regionale Frühindikator für die Region Chicago im April. Auch das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen hellte sich noch stärker als erwartet auf.

/edh/jsl/he

(AWP)