Devisen: Euro vor EZB-Entscheid über 1,07 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag vor der mit Spannung erwarteten Entscheidung über die künftige Geldpolitik im Währungsraum wenig verändert. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0718 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Nur kurz war der Euro am Vormittag etwas unter Druck geraten.